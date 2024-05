De Laurentiis-Pozzo, l’incontro e i dettagli sul mercato: 4 giocatori nel mirino

Incontro ‘casuale’ avvenuto a Formentera tra il patron De Laurentiis e Gino Pozzo: le ultime sulle possibili manovre di mercato del Napoli.

Nell’atmosfera estiva di Formentera, dove gli amici possono incrociarsi casualmente e le conversazioni possono diventare occasioni d’affari, i riflettori si accendono sull’incontro tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Gino Pozzo, figura di spicco nell’Udinese calcio.

Mentre il Napoli sembra prossimo a sigillare l’affare con Antonio Conte per la panchina, l’attenzione si sposta anche verso altre prospettive sul mercato. Il Corriere dello Sport riporta dettagli esclusivi su questa intrigante riunione in terra spagnola.

L’incontro, avvenuto “per caso” in un ristorante locale, ha aperto le porte a discussioni riguardanti il futuro delle due squadre e, in particolare, sui potenziali acquisti da parte del Napoli. Tra i nomi che hanno scaldato i banchi della trattativa figurano Lorenzo Lucca e Walace. Ma non è tutto: emergono anche i nomi di Samardzic e Nehuen Perez, giovani talenti che potrebbero rafforzare la squadra partenopea sotto la guida di Conte. Ecco quanto si legge:

“L’incontro non era programmato, i due si sono trovati nello stesso ristorante come un gioco della casualità. È chiaro che la chiacchierata tra i due ha coinvolto discorsi legati al mercato, focalizzandosi su diversi profili che piacciono al Napoli. Tra questi c’è l’attaccante Lorenzo Lucca, così come il centrocampista Walace e non solo: nel corso della discussione sono spuntati nuovamente Samardzic e Nehuen Perez“.

L’interesse del Napoli per i talenti dell’Udinese non è una novità, ma ciò che desta curiosità è il timing di questo incontro e l’intensità delle trattative. Questa stretta collaborazione potrebbe portare a un’alleanza proficua tra le due squadre, con i gioielli dell’Udinese che potrebbero trovare una nuova casa nel progetto di Conte per il Napoli.

Mentre De Laurentiis fa ritorno in Italia per preparare l’annuncio ufficiale di Conte e per dare inizio alle manovre di mercato, i tifosi azzurri attendono con trepidazione l’evolversi di queste trattative e la possibile trasformazione della loro squadra del cuore. La danza estiva del calciomercato è appena iniziata, e il Napoli sembra pronto a fare la sua mossa.