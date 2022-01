Incidente in auto Sant’Antimo per Malcuit, il difensore: “Ora sto bene” – FOTO

Kevin Malcuit ha avuto un incidente in auto a Sant’Antimo. Il difensore del Napoli rassicura tutti: “Sto bene, niente di grave“. Non si hanno particolari dettagli sulla dinamica del sinistro, al momento quello che si sa è che Malcuit ha avuto un incidente nell’area di Sant’Antimo con la propria vettura. Fortunatamente non c’è stata nessuna conseguenza per il calciatore, che è uscito incolume dalla propria automobile. Dopo l’incidente di Malcuit sono accorse sul posto molte persone per capire cosa fosse successo, oltre che per prestare dei soccorsi. Per il difensore del Napoli non c’è stato bisogno dei medici, perché non ha riportato nessun problema fisico.

Dalla foto dell’incidente di Malcuit si capisce che l’impatto non è stato grave, ovviamente bisognerà ricostruire la dinamica, per capire se ci sono delle responsabilità. Il Napoli non ha emesso nessun comunicato ufficiale su quanto accaduto. Malcuit ha voluto rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute e su instagram ha scritto: “Grazie per i vostri messaggi, va tutto bene, niente di serio”. Quello che è più importante è che nessuno si sia fatto male nell’incidente. Il difensore è potuto tornare a casa senza bisogno di particolari cure, segnale che il tamponamento non ha avuto conseguenze rilevanti.