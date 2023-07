Imparato: “Ingaggio Meluso il 6 luglio? Suona tanto come un pronto soccorso”

Gaetano Imparato, autorevole firma de La Gazzetta dello Sport, è tornato sulla scelta del nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso.

L’autorevole firma de la Gazzetta dello Sport, Gaetano Imparato, ha espresso le sue opinioni riguardo al nuovo direttore sportivo del Napoli, Mauro Meluso, durante un’intervista esclusiva rilasciata a Tele A. Secondo Imparato, Meluso è un nome noto nel mondo calcistico, con un solido curriculum e una vasta esperienza accumulata negli ultimi anni, frutto di intensi studi e una lunga gavetta.

L’ingaggio di Meluso però ha suscitato qualche sorpresa. Il fatto che la scelta sia avvenuta solo il 6 luglio ha fatto sorgere il dubbio che possa essere stata una mossa improvvisa, quasi una decisione presa in fretta e furia, piuttosto che il risultato di una pianificazione oculata basata sulle sue effettive competenze.

“E’ uno che sta nel calcio da tempo, ha fatto bene, negli ultimi anni ha studiato molto, ha girato molto. Io capisco però lo stupore dell’ingaggio di Meluso, perché chiamarlo solo il 6 luglio suona tanto come un pronto soccorso, preso per caso, e non per le sue capacità. Io ritengo che all’inizio il Napoli aveva pensato di fare a meno del direttore sportivo, poi ci si è resi conto che una figura del genere serviva”.

Solo il tempo potrà svelare se questa scelta si rivelerà un’aggiunta ben ponderata al team o un semplice caso fortuito.