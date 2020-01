Ciro Immobile commenta la vittoria della Lazio contro il Napoli. L’attaccante dei capitolini fa i complimenti agli azzurri e parla dell’autogol di Di Lorenzo.

Al temine di Lazio-Napoli, Ciro Immobile è intervenuto ai microfoni di Sky sport 24. L’attaccante della Lazio di Simone Inzaghi, ha commentato la vittoria dei capitolini sulla squadra di Gennaro Gattuso, soffermandosi anche sull’errore di Ospina che ha propiziato l’autorete di Di Lorenzo.

CIRO IMMOBILE SU LAZIO-NAPOLI

“Questa vittoria rappresenta tanto, sopratutto per come è arrivata. Faccio i complimenti al Napoli, il pareggio era giusto. Tanti dicono che è fortuna se le vinciamo alla fine, ma invece non molliamo mai. Siamo migliorati tanto su quello, ci crediamo fino alla fine. È scattato qualcosa nella nostra testa che non ci fa mollare. Poi ringrazio il pubblico che ci ha sostenuto fino alla fine”.

Cito Immobile svela gli obbiettivi della Lazio e si assume la paternità del goal contro il Napoli

“L’obiettivo è continuare a crescere. Siamo insieme al mister da tempo, ora si vedono i risultati di una semina lunga 4 anni. Scudetto? Gli obiettivi sono quelli di inizio anno, non montiamoci la testa. Abbiamo vinto due partite in cui non abbiamo giocato bene. Ma se non ci arriviamo con il gioco lo facciamo in altri modi. Gol mio o autogol? Il gol è mio, ero sicuro. Non facciamo arrabbiare i miei fantallenatori. Voglio continuare a crescere e giocare con la squadra, mi diverto, i miei compagni giocano per me”.