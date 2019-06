Ilicic sul Napoli: “Voglio lottare per titoli e trofei. Azzurri? Stiamo parlando”. Lo sloveno è un obiettivo concreto per l’attacco del partenopeo. Le news

Ilicic sul Napoli: “Voglio lottare per titoli e trofei. Azzurri? Stiamo parlando” Ilicic è un obiettivo concreto per l’attacco del Napoli. Lo sloveno lascia uno spiraglio aperto: «Ho offerte da club che mi interessano».

Ilicic è un obiettivo concreto per l’attacco del Napoli. Per declinare gentilmente l’offerta ricevuta dalla Roma, sicuramente Gian Piero Gasperini ha ricevuto delle rassicurazioni dal presidente Percassi. Facile intuire la maggiore, ovvero la volontà di mantenere tutti i big della squadra. Da Mancini fino ad arrivare a Zapata passando ovviamente per Ilicic, i giocatori dell‘Atalanta hanno tantissimo mercato in giro per l’Europa.

Percassi proverà senz’altro a far finta di non ascoltare proposte, ma se le cifre messe sul tavolo dovessero essere da capogiro, senz’altro ci farà un pensierino. Il fantasista sloveno è al momento il più ambito.

Piace sopratutto al Napoli, e le sue parole di ieri hanno lanciato un piccolo allarme per gli orobici: «Ho offerte di top club, di club che mi interessano. Voglio rimanere in Italia, e sono pochi i club che sono arrivati più avanti dell’Atalanta».

L’attaccante parla del suo possibile saluto alla Dea: ​”Il mio manager si sta occupando degli incontri e delle offerte. Resterei all’Atalanta solo con un notevole rafforzamento, per competere per i titoli. Voglio giocare a questo livello. Se l’Atalanta può darmelo, sarò contento, in caso contrario affronterò nuove sfide”.

Questo l’avviso di Josip Ilicic, corteggiato dal ​Napoli ed intervistato sul futuro ai microfoni del media sloveno ‘Ekipa24’. “E’ difficile parlarne. Capisco che l’Atalanta voglia che io rimanga, tutti vogliono tenermi. Ma la verità è che c’è un altro aspetto. Non ho molto tempo per giocare al livello più alto. Ho raggiunto un punto in cui devo giocarmi tutte le possibilità, ne sono consapevole più di ogni altra cosa e devo pensarci. Una squadra più grande? Ho detto già molto. Ho bisogno di prove, la garanzie che le cose si stanno muovendo nella direzione che voglio: giocare ai massimi livelli, combattere per le cose più grandi ed i titoli. Quest’anno abbiamo giocato con 13 giocatori, ma resterei con una squadra diversa, con 30 giocatori di alta qualità. Non so cosa succederà, ho offerte da squadre del livello che mi interessa“.

E’ tutto fatto col Napoli? “Non ho firmato nulla, è tutto fatto quando c’è la firma. Si sta semplicemente parlando con il club partenopeo. Nei prossimi giorni il mio manager andrà ad una riunione con l’Atalanta, vedrà quali sono i loro piani. Sapremo quale sarà la migliore soluzione per me”.

Ilicic vuole rimanere in serie A e dichiara: “Non nascondo che voglio restare in Italia, questo è il mio obiettivo. Sono interessato solo ai migliori club. L’Atalanta è finita in alto, andrò via solo per andare più in alto. Non voglio fare nomi, ma i giornali italiani stanno facendo un buon lavoro (la notizia dell’accordo col Napoli, ndr). Molti ex compagni che sono andati in Spagna mi dicono che lì sarei il re, che sarebbe il mio calcio. Forse hanno ragione, ma sono abituato all’Italia e non cambierei questo ambiente”.