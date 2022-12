Il tweet su Napoli di Biasin scatena odio e razzismo

Fabrizio Biasin ha pubblicato un tweet sui festeggiamenti a Napoli per la vittoria dell’Argentina al Mondiale: scatta il razzismo.

Napoli ha festeggiato la vittoria dell’Argentina al mondiale in Qatar. Evidentemente la gioia dei tanti argentini arrivati in città per seguire la gara tra Piazza Dante e il murales di Maradona non è andata giù ai tanti frustrati che affollano le bacheche dei social.

Così un post apparentemente innocuo si è trasformato in una cloaca a cielo aperto. Biasin su Twitter ha pubblicato un video sui festeggiamenti di Napoli, accompagnato da un messaggio: “Piazza Dante, Napoli, Argentina”. Il post è diventato immediatamente virale a causa delle centinaia di commenti razzisti che ha raccolto.

“Napoli non è Italia”.

“Se vinceva l’Africa cosa facevate?”.

“Vergogna non siete e mai sarete italiani”, poi le solite offese a Maradona e l’immancabile inno al Vesuvio.

Immediate le risposte dei tifosi azzurri al tweet del giornalista di fede interista:

“C’è quello Di Reggio Calabria che tifa juventus. C’è quello Di Lecce che tifa milan. C’è quello Di Siracusa che tifa inter… ma il napoletano non può tifare Argentina”.

“I commenti rappresentano a pieno l’ignoranza dilagante ed il razzismo latente di questo Paese”.

“Quasi tutti…però loro devono parlare male di Napoli. Ma cu Napoli mmocc hanna muri”.

“In questo paese la quantità di gente frustrata e idiota è veramente imbarazzante. Neanche davanti all’allegria e all’entusiasmo riuscite a cucirvi quel water chiamata bocca”.

“Biasin con questo tweet ha puntato al fior fiore del pensiero delle giovani menti più brillanti di questo meraviglioso paese. Io credo ci sia riuscito, bravo Biasin”.

Mentre a Verona e in altre città del nord, si picchiano i marocchini per strada mentre festeggiavano la nazionale, nella capitale del sud si festeggia insieme ai tanti argentini giunti in città. Fatevene una ragione non siete e mai sarete alla nostra altezza.