Il Toronto vince con Insigne in tribuna, Bradley: “Non parla ancora inglese, è infortunato”

Il Toronto ritorna alla vittoria, anche senza Insigne in campo, superato l’Atlanta United tra le mura amiche. La nuova star della MLS era in tribuna, anche perché non può scendere ancora in campo. Nei prossimi giorni Insigne sarà presentato ufficialmente dal suo nuovo club, ma c’è stato già un bagno di folla a Little Italy per il napoletano. Intanto Insigne accomodato in tribuna ha visto la il suo nuovo club, che viaggiava nei bassifondi della classifica, vincere contro l’Atlanta United Al BMO Field, lo stadio del Toronto. I padroni di casa si sono imposti con il risultato di 2-1 grazie alle reti di Osorio e Priso.

L’obiettivo del club è quello di guadagnare almeno la settima posizione, quella che dà accesso ai playoff e l’apporto di Insigne può essere fondamentale. Un giocatore di quella classe a 31 anni in MLS può fare ancora di più la differenza. Lo aspetta in campo anche Bob Bradley tecnico del Toronto che a fine match ha detto: “Insigne non parla ancora inglese, per fortuna io qualcosa ancora mi ricordo dell’italiano. Mi ha detto che ha ancora un problema al polpaccio, speriamo che in un paio di settimane si sistemi ogni cosa“. Il giocatore fino al 30 giugno è teoricamente ancora di proprietà del Napoli.