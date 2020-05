Il New York Times celebra la Campania e le sue spiagge

Il New York Times parla della Campania e delle sue spiagge, della possibilità di tornare al mare e lo fa con un articolo che parte da Varcaturo.

Ancora una volta sono i giornali internazionali a dare merito alla Campania ed in generale al Sud Italia. Così come è stata celebrata l’efficienza durante la massima emergenza da coronavirus, i giornali esteri esaltano il meridione.

Il New York Times parla della Campania e delle sue spiagge e lo fa con un articolo sul cartaceo, ma anche in versione on line. Il pezzo mostra la foto della spiaggia di Varcaturo ma in generale fa riferimento a tutto il litorale fregreo-domizio che si estende dalla provincia di Napoli a quella di Caserta, con chilometri di ampie spiagge attrezzate. Un vero e proprio paradiso da tutelare ad ogni costo e che può diventare strategico anche in questa fase di ripartenza.

New York Time e le spiagge in Campania

All’interno del pezzo firmato da Jason Horowitz si fa riferimento al prodotto interno italiano che deriva per il 13% dal turismo, di questa percentuale il 40% è legato alle attività balneari. Il giornalista spiega come il paese si sia attrezzato per offrire ampia sicurezza per le vacanze al mare, ma fa riferimento in particolare alle spiagge del Napoletano e del Casertano. Spiagge ampie e attrezzate, che possono diventare fondamentali ancora di più in questo momento.

Sulla questione New York Times che parla delle spiagge in Campania, è intervenuto anche il presidente Vincenzo De Luca che in un post ha scritto: “La Campania indicata ancora una volta come esempio dai media internazionali. Dopo aver inserito la Costiera Amalfitana tra le 10 mete globali da cui il turismo può ripartire in sicurezza, il New York Times, il più importante quotidiano al mondo, parla della riapertura della stagione balneare in Italia e lo fa con un ampio servizio a partire dalla spiaggia di Varcaturo“.