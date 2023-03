“Il Napoli vince lo scudetto al 100%” quante vittorie mancano, ecco quando può succedere

Scopri quando potrebbe vincere lo scudetto il Napoli: statistiche, date e orari delle partite decisive per il titolo! La corsa allo scudetto si fa sempre più accesa, con il Napoli che ha il 100% di possibilità di vincere.

La corsa al tricolore del Napoli sta diventando sempre più accesa, con la Serie A che ha fissato anticipi, posticipi, orari e persino la programmazione TV dal weekend di Pasqua fino alla fine di aprile. Secondo le statistiche, il Napoli ha il 100% di possibilità di vincere lo scudetto (dati Opta), quindi è solo questione di tempo. Alcuni suggeriscono che la vittoria possa arrivare il 29 aprile 2023, esattamente 33 anni dopo il Napoli-Fiorentina del 1990, con un derby campano con la Salernitana al “Maradona”.

SCUDETTO NAPOLI: QUANTE VITTORIE MANCANO

Il Napoli ha bisogno di 5 vittorie o 15 punti per vincere lo scudetto, il che potrebbe accadere nel sabato pomeriggio di fine aprile, alle ore 15. Inoltre, la variabile della Juventus deve essere presa in considerazione, poiché la squadra potrebbe vedere annullata la stangata del -15 il prossimo 19 aprile al Collegio di Garanzia, quattro giorni prima dello scontro tra Napoli e Juventus allo Stadium (domenica 23/04 ore 20.45). Se il Napoli – scrive Corriere dello Sport – dovesse vincere le due partite, lo svantaggio potrebbe ridursi in modo considerevole. Infine, è stato riorganizzato il programma della Serie A per la 28a giornata, con alcune partite anticipate a venerdì 7 aprile.