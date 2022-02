Calciomercato.it – Il Napoli su Scamacca: già avviati i contatti

Gianluca Scamacca oggetto del desiderio del Napoli, ma è l’Inter il club che è più vicino a comprare l’attaccante del Sassuolo. Secondo le ultime notizie di mercato la squadra nerazzurra è molto interessata a Scamacca, con il Sassuolo che chiede una cifra tra i 30 ed i 40 milioni di euro per cederlo. In realtà l’Inter ha un doppio obiettivo, che comprende anche l’acquisto di Frattesi, oltre che di Scamacca. Carnevali e Marotta ne stanno parlando ma la trattativa non è stata ancora chiusa.

Secondo calciomercato.it l’Inter “non è la sola squadra su Scamacca. Negli ultimi giorni c’è da registrare il vivace interesse del Napoli. Serve subito una premessa: Aurelio De Laurentiis è sceso in campo per l’attaccante neroverde anche se non è in programma una cessione di Victor Osimhen. Dopo l’addio certo di Insigne e quello possibile di Dries Mertens, il Napoli sta puntando a profili giovani, dall’ingaggio in linea con gli standard del club e con la possibilità di cessione dopo un ulteriore percorso di valorizzazione.

Il Napoli è consapevole che ci sarà una potenziale asta, anche se può far leva sulle differenze di progetto qualora l’Inter dovesse virare anche su obiettivi altisonanti. Gli azzurri potrebbero ripartire da un’idea di attacco devastante per forza e velocità con Osimhen e Scamacca. Un segnale importante per un Napoli che non ridimensiona, ma che prova il rilancio“.