Il Napoli lancia i costumi: il commento di Anna Trieste è da applausi

La SSCN ha lanciato i costumi marchiati col logo del Napoli e prodotti da MC2 Saint Barth, marchio importantissimo del beachwear.

Il Lancio del nuovo costume del Napoli c’è stato ufficialmente oggi, con le varie foto pubblicate sui canali social della SSCN.

Per acquistare il costume basta andare in uno dei negozi ufficiali della SSCN, oppure collegarsi al web store della società azzurro o allo spazio sul marketplace di Amazon. Il costo del nuovo prodotto per il mare del Napoli è di 109,00 euro.

Il costume del Napoli è stato molto dibattuto in rete ed è arrivato anche il commento di Anna Trieste che ha scritto: “Sono molto, molto arrabbiata con SSC Napoli perché ha fatto i costumi scudettati per il mare solo per i maschi e per le femmine no. Ma nun agg capit, le femmine non se lo meritano il costumino scudettato ‘nterra a rena? Ma vogliamo entrare o no nella modernità?“.