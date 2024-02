Il Napoli insiste per Calafiori: Ecco quanto lo valuta il Bologna

Il Napoli segue Riccardo Calafiori del Bologna per la difesa: ma la concorrenza di club come Juve e Tottenham è fortissima, e il suo valore è quadruplicato.

Il Napoli è sulle tracce di Riccardo Calafiori, avevamo anticipato la trattativa qui, talentuoso terzino del Bologna, per rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Ma la concorrenza per il classe 2002 è agguerritissima.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, il laterale piace a diverse big europee, su tutte Juventus e Tottenham. Gli inglesi in particolare vogliono rifondare il reparto arretrato e puntano forte su Calafiori.

Il Bologna lo prelevò per soli 4 milioni dal Basilea, ma dopo l’exploit di questa stagione il suo valore si è quadruplicato. Le prestazioni eccellenti gli sono valse anche la convocazione di Mancini per lo stage con l’Italia.

Per il Napoli non sarà dunque facile superare la concorrenza e assicurarsi uno dei migliori terzini della Serie A, che i rossoblù blindarono con un contratto fino al 2027. Ci proveranno, forti dell’appeal che potrebbe fare la differenza.