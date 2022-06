Il Messaggero: “Sogno Zielinski per la Lazio. Il Napoli fissa il prezzo”

Nell’esperienza a Napoli, Maurizio Sarri ha avuto modo di stringere i rapporti con diversi calciatori. Tra questi c’è Piotr Zielinski che gode della stima incondizionata dell’allenatore biancoceleste. Per la Lazio si tratta di un sogno, come scritto da Il Messaggero, poiché Sarri lo vorrebbe per migliorare il centrocampo. La valutazione del Napoli è di 25, 30 milioni di euro, per cui i laziali hanno bisogno di fare una cessione importante per compiere un acquisto del genere. Qualora dovesse partire almeno uno tra Sergej Milinkovic Savic e Luis Alberto, Lotito monetizzerebbe un bottino che potrebbe essere utilizzato per acquistare il nazionale polacco classe ’94.