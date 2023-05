IL MATTINO – Spalletti, stop di un anno. Italiano in pole. Che ne sarà di Kvara, Lobotka, Kim e Osimhen?

La prima pagina de Il Mattino si sofferma sul possibile stop di Luciano Spalletti e sul futuro di alcuni giocatori chiave del Napoli.

Regnano dubbi e incertezze in casa Napoli con la questione principale che riguarda proprio l’allenatore Luciano Spalletti, tema centrale dei maggiori quotidiano sportivi nazionali.

“Spalletti, stop di un anno. Italiano in pole per la panchina del Napoli”, titola così l’edizione odierna de Il Mattino. L’attenzione si sposta sul futuro della panchina del Napoli: Luciano Spalletti sta per lasciare il club azzurro e prendersi un anno di pausa. Il tecnico toscano chiederà la risoluzione del suo contratto con il Napoli, che, in queste circostanze, acconsentirà alla sua partenza senza obbligarlo a rispettare il contratto fino al 2024. Al momento l’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, è il favorito per sostituirlo.

Il Napoli, in attesa di risolvere la questione dell’allenatore, sta prendendo in considerazione anche il futuro dei suoi giocatori chiave. Il presidente De Laurentiis e il suo staff sembrano avere le idee ben chiare: solo offerte “indecenti” convinceranno il Napoli a cedere il regista slovacco Stanislav Lobotka e la stella georgiana Kvaratskhelia, mentre per Kim e Osimhen si valuteranno eventuali proposte di trasferimento. Il club partenopeo metterà in atto tutte le misure necessarie per trattenere Lobotka e Kvaratskhelia, ritenuti fondamentali per il proprio progetto sportivo.

Di seguito la prima pagina de Il Mattino: