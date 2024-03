Il Mattino: “Sarri candidato numero 1 per la panchina del Napoli. Contatti tra il tecnico e De Laurentiis”

Secondo Il Mattino, Maurizio Sarri sarebbe il principale candidato per sostituire Calzona sulla panchina del Napoli nella prossima stagione. Contatti già avviati con De Laurentiis.

CALCIO NAPOLI – Una vera e propria bomba di mercato viene sganciata dall’edizione odierna de Il Mattino sul futuro della panchina del Napoli. Secondo il quotidiano partenopeo, Maurizio Sarri sarebbe il candidato numero uno per sostituire Francesco Calzona a fine stagione.

L’indiscrezione shock

“Sarri diventa il candidato numero uno alla panchina del Napoli del prossimo anno. Un candidato naturale, scontato”, si legge su Il Mattino.

I contatti con De Laurentiis

La sensazione è che “da qualche settimana i due siano tornati a sentirsi”. De Laurentiis dovrà convincere Sarri, non sarà semplice.

Un ritorno suggestivo

“Napoli resta nel cuore di Sarri. E Sarri è nel cuore di De Laurentiis, anche se prova a sminuirne l’impresa”, aggiunge il quotidiano.

Sarri dovrebbe quindi prendere il posto dell’attuale tecnico Francesco Calzona. Un ritorno altamente suggestivo per l’allenatore che ha portato il Napoli a un passo dallo scudetto con 91 punti nel 2018.

De Laurentiis sarebbe già al lavoro per strappare il sì di Sarri, nonostante in passato i rapporti non siano stati idilliaci. Una pista clamorosa che potrebbe concretizzarsi nelle prossime settimane. Il Mattino dà l’ex Lazio come principale candidato per la panchina azzurra.