IL MATTINO – Inzaghi-Garcia, derby di fuoco: vietato perdere

Nell’edizione odierna de Il Mattino, il focus è sul vibrante derby campano tra Salernitana e Napoli. Entrambi gli allenatori, Inzaghi e Garcia, sono determinati a ottenere la vittoria.

Dopo l’anticipato Halloween del primo tempo contro il Milan e la celebrazione del compleanno di Maradona, il Napoli si prepara per la difficile sfida di sabato all’Arechi di Salerno. Attualmente, i campioni d’Italia occupano la quinta posizione, una situazione non ideale dopo la vittoria del tricolore appena cinque mesi fa. Il campionato è nel vivo e le scuse non sono più accettabili. Il Napoli deve tornare ad essere se stesso se vuole salvare una stagione che, con le scelte giuste, può ancora essere raddrizzata. E proprio di questo si parla su Il Mattino che titola “Inzaghi-Garcia, derby di fuoco: ecco perché è vietato perdere”. Di seguito la prima pagina: