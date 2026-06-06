Il Mattino: “Napoli, Allegri frena su Vlahovic: Rabiot resta il sogno per il centrocampo”
Il Napoli prosegue la pianificazione del nuovo progetto tecnico targato Massimiliano Allegri. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, nelle ultime ore sono proseguiti i contatti tra il tecnico livornese e il direttore sportivo Giovanni Manna per definire le strategie di mercato che accompagneranno la costruzione della squadra della prossima stagione.
Secondo Pino Taormina su Il Mattino, una delle prime decisioni condivise riguarda Dusan Vlahovic. Nonostante la stima di Allegri nei confronti dell’attaccante serbo, il Napoli non intende partecipare all’asta generata dalla situazione contrattuale del centravanti della Juventus. Le richieste economiche avanzate dall’entourage del giocatore vengono considerate eccessive dalla società azzurra, che ha deciso di sfilarsi dalla corsa.
La linea del club è chiara. Pino Taormina su Il Mattino evidenzia come Allegri abbia perfettamente compreso i parametri economici entro i quali dovrà muoversi il Napoli. Il tecnico parteciperà alle scelte strategiche ma senza interferire nelle competenze dirigenziali, lasciando a Giovanni Manna, Andrea Chiavelli e Aurelio De Laurentiis la gestione delle operazioni finanziarie e contrattuali.
Il budget iniziale destinato al mercato si aggirerebbe attorno ai 50 milioni di euro, ma molto dipenderà dalle cessioni. Come sottolinea Pino Taormina su Il Mattino, il Napoli considera fondamentale alleggerire la rosa prima di procedere con nuovi investimenti, evitando di ritrovarsi con un organico eccessivamente numeroso dopo il rientro dei tanti giocatori attualmente sotto contratto.
Uno dei desideri più concreti di Allegri resta Adrien Rabiot. Il centrocampista francese continua a essere considerato il profilo ideale per rafforzare la mediana e rappresenta uno dei nomi maggiormente graditi al nuovo allenatore. Pino Taormina su Il Mattino sottolinea come l’operazione venga ritenuta economicamente sostenibile e compatibile con i programmi del club.
Capitolo portieri. Allegri avrebbe chiesto una riflessione approfondita sul reparto. Alex Meret potrebbe tornare al centro del progetto tecnico dopo una stagione complicata dagli infortuni, mentre Milinkovic-Savic non viene considerato incedibile. Pino Taormina su Il Mattino rivela inoltre che il Napoli segue con interesse Matej Kovar e monitora anche la situazione di Ivan Provedel, in uscita dalla Lazio.
In difesa resta forte il gradimento per Mario Gila. Tuttavia la richiesta economica della Lazio continua a rappresentare il principale ostacolo alla trattativa. Anche in questo caso, Pino Taormina su Il Mattino evidenzia come De Laurentiis abbia imposto prudenza, ritenendo eccessiva una valutazione vicina ai 27 milioni di euro.
Per la fascia destra proseguono i contatti con l’Union Saint-Gilloise per Anan Khalaili, considerato il principale candidato per affiancare Di Lorenzo. Sul tavolo restano anche le candidature di Dodò e Robin Gosens, profili che il Napoli continua a seguire con attenzione.
Infine, le situazioni di De Bruyne e Lukaku restano aperte. Come riferisce Pino Taormina su Il Mattino, il club non intende trattenere controvoglia nessuno dei due. Qualora dovessero manifestare la volontà di cambiare aria, il Napoli sarebbe disposto ad ascoltare eventuali proposte senza alimentare tensioni o bracci di ferro.
Il nuovo corso di Allegri parte dunque da una linea guida precisa: rafforzare la squadra con equilibrio, valorizzare le risorse già presenti e costruire un gruppo competitivo senza rinunciare alla sostenibilità economica.