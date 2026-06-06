Festa del Gesù Redentore: 10 giorni di eventi gratuiti a Napoli tra cibo e tradizione.

Dal 12 al 21 giugno 2026, il comune di Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, si prepara a vivere la tradizionale Festa del Gesù Redentore. Questo evento attira ogni anno numerosi visitatori, promettendo dieci giorni di celebrazioni ricche di spiritualità, cultura e divertimento. Scopri cosa puoi aspettarti da questa edizione imperdibile!

Un evento che unisce fede e convivialità

La Festa del Gesù Redentore non è solo un momento di preghiera, ma un’occasione per rafforzare i legami all’interno della comunità. La Parrocchia Gesù Redentore sarà il fulcro delle celebrazioni, dove famiglie, giovani e anziani potranno partecipare attivamente a un ricco programma di eventi.

Le manifestazioni inizieranno ufficialmente venerdì 12 giugno con la Solennità del Sacro Cuore di Gesù. La giornata si aprirà alle ore 20:00 con l’Intronizzazione della statua di Gesù Redentore, che sarà seguita dalla Santa Messa e dall’Adorazione Eucaristica. Questo momento di devozione rappresenta l’inizio di un’intensa settimana di festeggiamenti.

Programma dettagliato della festa

Sabato 13 giugno si celebrerà la Festa di Sant’Antonio da Padova, in occasione della quale si terrà la Ciclopedalata del Redentore alle ore 15:00, un evento dedicato agli amanti delle due ruote. La giornata si concluderà con una Santa Messa presieduta da don Luigi Elefante alle ore 20:00, durante la quale avverrà la benedizione del pane.

Domenica 14 giugno, il programma prosegue con tre celebrazioni eucaristiche alle ore 8:00, 11:00 e 20:00, quest’ultima all’aperto per accogliere tutti i fedeli. La serata culminerà con l’intrattenimento musicale della band Club Armonia, che presenterà la serata napoletana “Malincon…apoli”, insieme a una degustazione di tris napoletano.

Da lunedì 15 a giovedì 18 giugno, avrà inizio l’iniziativa “Gesù Redentore nei Cortili”. Ogni sera alle ore 20:00, si svolgeranno le Sante Messe nei cortili delle diverse vie: il 15 in via Canale (Masseria Sicignano), il 16 in via Croce Gragnano (famiglia di Ruocco), il 17 in via Casoni Marna (famiglia Santonicola) e il 18 in via Nocerelle (cortile civici 15-25).

Il 19 giugno, alle ore 20:00, la Santa Messa sarà celebrata da don Vincenzo Esposito, accompagnata dalla partecipazione della Comunità Santa Maria Rifugio dei Peccatori. Sabato 20 giugno, il pomeriggio sarà interamente dedicato ai bambini, con gonfiabili e giochi popolari sul sagrato della parrocchia. La serata, invece, si trasformerà in un evento imperdibile con lo spettacolo “Note di festa, profumo di tradizione” dei Pontone’s Brothers, seguito da una spaghettata e dalla premiazione dei giochi popolari.

Infine, domenica 21 giugno, le messe si terranno alle ore 8:00, 11:00 e 19:45. La celebrazione finale avrà inizio alle 20:30 con la Solenne Processione, che attraverserà le vie di Sant’Antonio Abate, tra cui via Santa Maria la Carità, via Torquato Tasso e via Pontone. La festa si concluderà in bellezza con uno spettacolo di fuochi pirotecnici e la distribuzione di granite a tutti i partecipanti.

La Festa del Gesù Redentore è un evento che non solo celebra la fede, ma rappresenta anche un’importante occasione di ritrovo sociale. Non perdere l’opportunità di vivere momenti unici in un’atmosfera di gioia e condivisione. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale della Parrocchia Gesù Redentore.

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