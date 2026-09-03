Il Mattino: «McTominay: “Rinnovo? Non ne abbiamo parlato”. E difende Allegri: “È incredibile, vogliamo vincere”»

Scott McTominay pensa prima di tutto a tornare in campo. Lo scozzese è stato protagonista al Gran Galà del campionato a Milano e ha parlato sia del futuro con il Napoli sia dell’intervento di ablazione al quale dovrà sottoporsi per correggere l’aritmia benigna comunicata dal club. Sul rinnovo non arrivano aperture immediate: «Non so se rinnoverò, non ne abbiamo parlato e ora non è importante. Per me ora conta solo giocare».

La priorità è infatti superare questo momento e rimettersi a disposizione di Massimiliano Allegri. McTominay prova a tranquillizzare l’ambiente: «Sto bene, sapevo già di dovermi fermare un po’, non vedo l’ora di poter tornare a giocare. I tifosi del Napoli sono sempre importantissimi per me, non ci metterò troppo a tornare».

McTominay, prima gli accertamenti e poi l’ablazione

Come racconta Il Mattino, sono giorni di attesa per il centrocampista. Prima dell’intervento saranno effettuati ulteriori accertamenti, quindi verranno definite data e sede dell’ablazione.

Il Napoli ha grande fiducia nelle strutture italiane che hanno già seguito atleti in percorsi di questo tipo. Tra le possibilità indicate dal quotidiano ci sono la struttura specializzata di Mercogliano, Pineta Grande e il Policlinico di Milano, dove il professor Carlo Pappone, di origini beneventane, è responsabile dell’Unità operativa di aritmologia clinica.

Tra le ipotesi considerate da McTominay c’è anche quella di affrontare la prima parte del percorso in Scozia. Il Mattino cita, tra i possibili centri specializzati, il Ross Hall Hospital di Glasgow e lo Spire Murrayfield Hospital di Edimburgo.

A inizio della prossima settimana il primo passo

L’obiettivo è procedere rapidamente. Secondo Il Mattino, a inizio della prossima settimana il primo passo dell’intervento dovrebbe essere già alle spalle.

Dopo l’ablazione McTominay dovrà affrontare una prima settimana con grande cautela, tra riposo e successiva ripresa. Soltanto dopo sarà possibile programmare il ritorno all’attività.

Una certezza riguarda il recupero: lo scozzese vuole svolgerlo a Napoli e affidarsi allo staff medico azzurro. Il centrocampista resterà inoltre a stretto contatto con la squadra durante il periodo di stop.

Almeno quattro partite senza McTominay

Il Napoli dovrà dunque imparare temporaneamente a fare a meno di uno dei suoi uomini più importanti. Gli impegni indicati da Il Mattino sono quattro e tutti particolarmente impegnativi: Inter, Arsenal, Bologna e Fiorentina.

La speranza è quella di recuperare McTominay dopo la sosta, senza però accelerare i tempi. Prima dovrà completare il percorso e ritrovare la condizione migliore.

Nel frattempo Allegri studia le alternative. De Bruyne scalpita e Vergara rappresenta un’altra soluzione sulla quale il tecnico sta riflettendo in vista della partita contro l’Inter.

McTominay difende Allegri: «Allenatore incredibile»

Lo scozzese, intanto, si schiera apertamente dalla parte del nuovo tecnico e sottolinea come il Napoli stia ancora attraversando una fase di adattamento.

«Nel calcio non è mai facile cambiare guida, ci stiamo ancora abituando. Allegri è un allenatore incredibile, ha personalità e vinto tanto in carriera, speriamo possa farlo anche a Napoli».

La filosofia della squadra, però, per McTominay non è cambiata: «La nostra mentalità è sempre la stessa: vincere».

Il rinnovo può aspettare

Sul futuro contrattuale, invece, McTominay non vuole ancora sbilanciarsi. La questione rinnovo non è stata affrontata e, soprattutto, non rappresenta adesso la priorità.

«Non so se rinnoverò, non ne abbiamo parlato e ora non è importante», ha spiegato lo scozzese.

Prima c’è l’intervento, poi il recupero e infine il ritorno in campo. Il Mattino racconta di un McTominay impaziente di lasciarsi alle spalle lo stop e tornare ad aiutare il Napoli. Allegri, nel frattempo, dovrà trovare il modo di sostituirlo in un ciclo che comincerà subito con due sfide di altissimo livello contro Inter e Arsenal.