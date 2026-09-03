Cisgiordania, due giovani palestinesi uccisi dalle Idf

IPA87781506 – Palestinian patients, their companions and workers returning from the West Bank arrive at Nasser Medical Complex in Khan Younis, in the southern Gaza Strip, during the night on August 25, 2026, after 83 patients were transferred through Kerem Shalom crossing with the assistance of the International Committee of the Red Cross. They had remained stranded in the West Bank since the outbreak of the war. Photo by Tariq Mohammad APA Images//APAIMAGES_250826_Khan_Yunis_TM_00(1)/Credit:Apaimages/SIPA/2608251117

TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Il ministero della Salute palestinese afferma che due giovani palestinesi sono stati uccisi a colpi d’arma da fuoco dalle Forze di difesa israeliane (Idf) ieri sera, durante l’ingresso di coloni e soldati nel villaggio di al-Mughayyir, nella Cisgiordania centrale. Le vittime sono state identificate come Omar al-Naasan, di 19 anni, e Khalil Shehadeh, di 16 anni.

Secondo i media palestinesi, i coloni hanno fatto pascolare il loro bestiame vicino alle case del villaggio, situato a est di Ramallah, e successivamente hanno rubato delle pecore appartenenti agli abitanti palestinesi del luogo. Sui social media, riporta il quotidiano israeliano Haaretz, i coloni hanno affermato che gli scontri sono iniziati dopo che tre delle loro capre sono state avvelenate su un terreno adiacente a un avamposto vicino.

L’esercito ha poi avviato quelle che gli ufficiali hanno descritto come vaste perquisizioni nella zona. Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno aggiunto in una dichiarazione che “durante un’operazione dei militari nella zona, è scoppiata una violenta rivolta, durante la quale i terroristi hanno lanciato blocchi di cemento e pietre contro le forze. I militari hanno risposto sparando contro i principali istigatori per neutralizzare la minaccia. Sono stati identificati i colpi a segno”. “Gli eventi che hanno portato all’incidente, così come la sua gestione, sono oggetto di indagine”, conclude la dichiarazione.

– Foto Ipa Agency –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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