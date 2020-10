Il Mattino – Gattuso: rinnovo più vicino: “E’ il migliore”

Il rinnovo di Gennaro Gattuso è più vicino. Il tecnico sta convincendo sempre di più la dirigenza partenopea con prestazioni super.









La vittoria contro l’Atalanta è solo uno degli esempi della bravura di Gennaro Gattuso, il cui rinnovo con il Napoli è sempre più vicino. Il tecnico ha preso una squadra psicologicamente distrutta. In un primo momento si è basato sul 4-3-3 puntando su un gioco semplice e orientato più a non ‘prenderle’. Poi con la ritrovata autostima ha cominciato ad ‘osare’ fino ad arrivare alla nuova stagione con un 4-2-3-1 e quattro attaccanti in campo. Insomma innegabile non vedere la mano dell’allenatore nella rinascita del Napoli che senza quella sconfitta a tavolino e penalizzazione, potrebbe avere sicuramente qualche punto in più.

Gattuso e il rinnovo: le ultime de Il Mattino