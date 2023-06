IL MATTINO – Dal PSG al Chelsea, asta per Osimhen ma De Laurentiis resiste

L’edizione odierna de Il Mattino si sofferma sul futuro di Victor Osimhen e sulla reazione del patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis.

Una stagione trionfale quella del Napoli che ora, subito dopo l’ufficialità del nuovo allenatore, continua a vedersela con acquisti e possibili cessioni. Due priorità su tutte da risolvere, tra queste la possibile partenza di Victor Osimhen.

De Laurentiis ha recentemente rivelato che esisteva un accordo verbale tra il club e Osimhen che vedeva il giocatore rimanere al Napoli per almeno altri due anni. Durante l’incontro, secondo quanto ha rivelato SKY Sport, l’agente di Osimhen ha riconosciuto l’importanza di questo accordo, ma ha anche sottolineato l’interesse di altri club, pronti a offrire fino a 100 milioni per l’attaccante.

E la prima pagina de Il Mattino si sofferma proprio sulla situazione di Osimhen. Il quotidiano napoletano titola: “Dal PSG al Chelsea, asta per Osimhen ma DeLa resiste”. Si lavora per trovare un’intesa per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno del 2025, ma nel frattempo si cerca di stabilire una cifra per l’eventuale cessione: almeno 150 milioni.

