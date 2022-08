Il “Falco” non gradito dal Napoli: “Incredibile. Non potrò giocare il test con il Castel di Sangro”

RITIRO NAPOLI. Per il secondo anno consecutivo il “Falco” Mario Ferri non potrà prendere parte all’amichevole tra il Napoli ed il suo Castel di Sangro. Conosciuto per le sue invasioni di campo in tanti campi di calcio, Ferri gioca nella compagine abruzzese ma, a quanto pare, non gode del gradimento della società, a causa di un ingresso in campo improvviso nel 2017.

Ferri è reduce dall’esperienza in Conference League con il Tre Fiori. Ora ha fatto rientro al Castel di Sangro ed ai microfoni di AreaNapoli.it esprime la sua delusione: “Sono davvero deluso, non capisco perché il Napoli abbia chiesto al Castel di Sangro di non farmi partecipare al test di oggi al Patini. La mia invasione risalente al 2017 al San Paolo fu goliardica e sentita dai tifosi azzurri poiché vi era grande delusione per il passaggio di Higuain alla Juventus, inoltre portai in campo un messaggio anche in ricordo di Ciro Esposito”.

“Castel di Sangro è casa mia, la squadra nella quale gioco, anche l’anno scorso mi fu impedito di giocare l’amichevole. Non credo di essere tanto importante da spingere il Napoli addirittura a chiedere la mia esclusione. Vorrei sapere il motivo? Perché tutto ciò? A mio avviso la società azzurra pensasse alle cose serie come a ripagare l’affetto dei tifosi e a rinforzare la squadra invece che a pensare al sottoscritto. Ripeto vorrei conoscere il motivo di tale astio nei miei confronti”.