Abbiamo chiesto all’intelligenza artificiale di Bing di ideare il discorso che Luciano Spalletti potrebbe fare al Napoli prima della fida col Milan.

L’intelligenza artificiale è oramai una realtà in tutto il mondo e con il tempo si evolve sempre di più. Dopo la sospensione di chatgpt in Italia, c’è stato comunque il proliferare di molte altre IA.

Bing: l’intelligenza artificiale di Microsoft

Una delle novità sul panorama mondiale è l’intelligenza artificiale applicata a Bing, il motore di ricerca di Microsoft che con questa innovazione vuole sfidare Google, colosso del settore.

Abbiamo voluto testare questa nuova IA di Bing e gli abbiamo chiesto di scrivere il potenziale discorso che Luciano Spalletti può fare al Napoli, per caricare la squadra prima della sfida con il Milan.

Ecco cosa ci ha risposto l’intelligenza artificiale: “Siamo pronti per affrontare il Milan in una sfida storica per il nostro club e per i nostri tifosi. Sappiamo che il Milan è una squadra forte, con grandi campioni e una grande tradizione in Europa, ma noi non abbiamo paura. Abbiamo dimostrato di poter competere ad alti livelli in questa stagione, vincendo il nostro girone e eliminando l’Eintracht Francoforte agli ottavi. Abbiamo una squadra unita, motivata e talentuosa, che sa giocare un calcio di qualità e di intensità. Abbiamo il sostegno di una città intera, che ci segue con passione e orgoglio. Vogliamo fare la storia e raggiungere le semifinali per la prima volta nella nostra storia. Non sarà facile, ma ci proveremo con tutte le nostre forze. Forza Napoli sempre!”