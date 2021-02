Il Cies ecco chi vince lo scudetto e la posizione del Napoli

L’osservatorio Cies ha previsto come finirà il campionato di Serie A, attraverso l’algoritmo svelata anche la posizione del Napoli.

Secondo l’osservatorio Cies il campionato di Serie A lo vince l’Inter, attraverso l’algoritmo viene ‘previsto’ chi sarà la vincitrice dello scudetto in Italia. L’Inter proprio nell’ultima giornata di campionato è riuscita a scavalcare i cugini del Milan e secondo il Cies alla fine saranno proprio i nerazzurri a trionfare, chiudendo la stagione ad 81 punti. Sempre secondo l’osservatorio calcistico il Napoli di Gattuso riuscirà a raggiungere il quarto posto con 76 punti, quindi a ‘soli’ cinque punti dalla prima in classifica. In zona Champions ci saranno anche Juventus e Milan, mentre resteranno fuori Atalanta, Roma e Lazio.

Cies: ecco la classifica di Serie A