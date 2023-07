Iervolino a KK: “Dia al Napoli? Non ne ho mai parlato con De Laurentiis”

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, si è soffermato sul mercato rispondendo ai rumors che volevano Dia al Napoli.

Il presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante ‘Radio Goal’, soffermandosi su diverse tematiche a partire dal nuovo calendario di Serie A che sarà presentato domani: “Calendario Serie A di domani? Sono abbastanza emozionato, il calendario è importante per la programmazione e siamo tutti in trepidante attesa”.

Si parla anche di mercato con Danilo Iervolino che ha commentato anche le voci su un possibile interessamento del Napoli per Boulaye Dia, l’uomo che ha rimandato la festa Scudetto degli azzurri:

“Dia? Vogliamo tenerlo, ha dimostrato di saper fare cose incredibili ed è il giocatore con la miglior percentuale tra gol effettuati e tiri tentati. Lui non solo sa segnare ma fa anche assist ed è uomo spogliatoio, è un gioiello e vorremmo tenerlo. Non ne ho mai parlato con De Laurentiis, ma ci sono tante squadre che dialogano con il giocatore ed il suo entourage. Purtroppo abbiamo una clausola una volta superati i 15 gol, quindi siamo inermi nel poter decidere da soli. Se lui trova un accordo con un altro club non potremmo fare niente. Noi vogliamo crescere a piccoli passi senza smettere di dare entusiasmo ai tifosi, il tutto senza creare false aspettative”.

Iervolino ha poi aggiunto: “Il nostro percorso si costruisce negli anni mattoncino dopo mattoncino, l’obiettivo è di arrivare il prima possibile a 40 punti per poi puntare più in alto nel medio-lungo termine. Andare in Europa? Quando c’è l’inizio del campionato nessuno pensa di retrocedere, ma anzi si sogna lo scudetto. A Salerno c’è tutto per fare bene. La maggior parte dei tifosi salernitani gioiscono per il Napoli e viceversa. Certamente c’è tanta sana rivalità, ci mancherebbe, ma non vogliamo che il pozzo venga inquinato e inizino dei meccanismi brutti tra le parti. Io amo Salerno ed i salernitani, ma sono napoletano e questa lotta è fondamentale portarla avanti. Anche De Laurentiis si è detto sempre propenso nel creare un ponte tra le due squadre. La mancata presentazione dei libri? E’ vergognosa e grida vendetta, se De Giovanni volesse presentarlo io mi adopererei in prima persona per farglielo fare anche a Salerno”.