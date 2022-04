Fulvio Marrucco

Con le nuove generazioni, i cosiddetti ‘malati’ del Napoli in percentuale sono inferiori

“Di conseguenza vedo e parlo con ragazzi che ridono e dicono ‘Non è una cosa seria’. La mia generazione e quelle successive sentivano la napoletanità in maniera esagerata per un folle amore verso Napoli città, oggi le nuove generazioni sono cittadini del mondo. Questo nuovo corso del mondo ha cambiato il rapporto con qualsiasi cosa, con l’amore, con il modo di essere. Vedo gente allo stadio che non guarda la partita e fa i selfie”. Ha concluso Fulvio Marrucco.