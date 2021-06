Tifosi del Parma scatenati contro Gianluigi Buffon. Gli ultras emiliani contestano il ritorno del portier ex Juve al Parma. Secondo quanto riporta calciomercato.com a Parma è partita la contestazione dei tifosi contro Buffon:

“Un’accoglienza non troppo calorosa per Gigi Buffon, tornato al Parma dopo le esperienze con Juve e Psg. Questa mattinata, infatti, in città è comparso uno striscione che non lascia spazio a fraintendimenti: “Te ne sei andato da mercenario, non puoi tornare da eroe. Onora la maglia”.

Sulla pagina ufficiale Facebook CrUsAdRrS, legata ai Boys, i tifosi hanno spiegato: “Vent’anni fa ci avevi promesso che quella maglia di merda non l’avresti mai indossata…. Tre settimane dopo dall’Australia firmi per i gobbi. Adesso torni nell’ unico club che ti ha permesso di vincere in Europa. Dopo tutto questo abbiamo solo da dirti che per noi sei e sarai sempre un piccolo uomo. Onora la maglia e forza Parma!!!! Dal 1977 Boys Parma”.