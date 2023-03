Hojlund valutazione clamorosa dell’Atalanta: la posizione del Napoli

Il Napoli pensa a Rasmus Hojlund in caso di addio a Victor Osimhen, il centravanti nigeriano piace soprattutto al Manchester United, ma attenti anche al Chelsea in Premier League.

Non si arrestano le voci di calciomercato sul Napoli e su Victor Osimhen. I 25 gol messi a segno fino ad ora dal nigeriano hanno fatto rompere gli indugi a quei club che hanno una disponibilità di soldi tale da potersi permettere qualsiasi giocatore. Anche perché oltre al prezzo del cartellino, possono pagare anche lauti stipendi. Si parla di un Manchester United disposto ad andare oltre i 10 milioni di euro di ingaggio per Osimhen, insomma una cifra che il Napoli non potrebbe mai eguagliare.

Napoli: quanto costa Hojlund

Così in casa azzurra ci si sta preparando, nel caso il Osimhen dovesse decidere di accettare qualche offerta proveniente dalla Premier League. L’attaccante ex Lille ora è concentrato sul Napoli, vuole vincere tutto quanto è possibile, ma a fine stagione non si può escludere una sua partenza.

Il Napoli pensa ad Hojlund per sostituire Osimhen. Ecco quanto scrive Tuttosport: “De Laurentiis darà mandato a Giuntoli di trovare un nuovo centravanti e il Napoli ha

già individuato da tempo il suo obiettivo in Hojlund dell’Atalanta. Il danese, che in Nazionale ha realizzato 5 gol nelle ultime due gare, viaggia già verso una valutazione intorno ai 50 milioni“. Anche in questo caso si parla di un prezzo in continua ascesa, come quello di Osimhen che attualmente viene valutato almeno 150 milioni di euro.