“Tagli la cresta per lo scudetto del Napoli”, Hamsik: “Leviamola subito”

A Dazn hanno chiesto a Marek Hamsik di tagliare la cresta ed il Napoli vince lo scudetto, l’ex capitano: “Leviamola subito”.

Marek Hamsik è uno dei simboli del Napoli moderno. Della rinascita dopo l’inferno della Serie C. L’uomo che insieme al Pocho Lavezzi ha fatto sognare quelle generazioni che Maradona lo hanno visto prima in videocasseta, poi in dvd e solo dopo attraverso la rete. Insomma per chi non ha vissuto gli anni d’oro del Napoli, per chi ha dovuto vivere gli anni di mezza classifica di Serie B, del fallimento e della Serie C, Marek Hamsik è un idolo assoluto.

Ma il bello è che lo slovacco è un idolo anche per chi ha vissuto Maradona, questo fa capire la grandezza di un professionista, uomo e calciatore che ha indossato a pieno merito la maglia azzurra. Rispettandola sempre, fino in fondo.

Hamsik la cresta e lo scudetto al Napoli

Ecco così si può forse riassumere la storia di Hamsik al Napoli. Una storia fatta di profondo rispetto, di grande attenzione, di magie con il pallone, di esempi fuori dal campo. Ma l’ex capitano non smette di far sognare i suoi tifosi, quelli di fede azzurra che non lo hanno mai abbandonato.

Durante un’intervista a Dazn, ad Hamsik è stato chiesto: “Torni a Napoli, firmi un contratto annuale e vinci lo Scudetto, la tagli la cresta?“. “Tagliamola subito allora“, la risposta di ‘Marekiaro’. L’intervista completa sarà trasmessa da Dazn nella giornata di domani, ma questi otto secondi bastano e avanzano per far capire chi è lo slovacco. Centrocampista completo, destro e sinistro, visione di gioco e tiro potente ed a giro, grande professionista e capitano. Di lui parla sempre benissimo anche Aurelio De Laurentiis, magari pensando per lui un posto in dirigenza. Ma magari ancora prima gli sarà fatto firmare quel contratto. Sarebbe un sogno ad occhi aperti.