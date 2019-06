Hamsik a Napoli: L’amichevole festa al San paolo per salutare il capitano. ADL sorprende tutti con l’idea di una partita estiva per salutare Marek

Hamsik a Napoli. Il capitano torna al San Paolo in occasione di un’amichevole per salutare i tifosi azzurri. Quando lo scorso febbraio accettò l’offerta (ricchissima) dei cinesi del Dalian Yifang, Napoli non ebbe tempo nè modo di salutarlo. Un addio silente quello di Marek Hamsik, dopo 12 anni in azzurro. Nessun saluto ufficiale, solo una lettera d’amore. I tifosi speravano in una partita d’addio, per celebrare degnamente il loro capitano ma finalmente verranno accontentati.

Hamsik torna a Napoli: l’amichevole con il Dalian

Il presidente De Laurentiis sarebbe pronto ad ufficializzare una notizia che farà felici i tifosi partenopei. Si tratta dell’ex capitano azzurro Marek Hamsik. Ci sono amori che, nonostante la lontananza, hanno la forza di restare vivi. In casa Napoli resta certamente quello tra il club partenopeo e Marek Hamsik. Dopo 12 anni con la casacca azzurra, l’ex capitano ha deciso di chiudere la carriera nel campionato cinese.

Lo scorso gennaio, infatti, tra trattative flash e saluti mancati, lo slovacco non ha salutato come avrebbe voluto la sua città del cuore. Ecco quindi che il presidente De Laurentiis starebbe preparando una sorpresa: la partita d’addio al Napoli di Marek Hamsik.

ADL sta organizzando l’amichevole al San Paolo con il Dalian di Marek Hamsik. Come riporta Repubblica, la festa d’addio si farà, a metà agosto: un gran galà a Fuorigrotta per lo slovacco-napoletano.

La festa al San paolo per salutare il capitano

Un saluto doveroso a quella che è stata casa sua, la città e la squadra che lo hanno consacrato tra i più importanti centrocampisti d’Europa. Secondo quanto riferito da ‘Repubblica’ infatti, la tanto attesa sorpresa anticipata (ma non ancora annunciata) dal presidente De Laurentiis sarebbe il ritorno al San Paolo, da avversario, di ‘Marekiaro’.

Si guarda quindi ad agosto, quando il campionato cinese sarà in pausa, per una possibile amichevole d’addio con il Dalian, che ha strappato agli azzurri l’ex capitano lo scorso gennaio. Al momento sarebbe solo un’idea che potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni. Difficile che la sorpresa del patron del Napoli possa riferirsi, così precocemente, al calciomercato estivo.

Hamsik quindi potrebbe finalmente dire addio agli ormai ex tifosi, un saluto che nonostante tutto non scalfiggerà l’enorme amore dei napoletani per l’ex bandiera. Nel cuore dei napoletani non sbiadirà mai il numero 17.