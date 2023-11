Simeone demoralizzato? Gridelli: “Il fatto che non è stato la prima scelta…”

Il professore Cesare Gridelli si è soffermato sul derby campano tra Salernitana e Napoli e sulle prestazioni di Simeone.

Il celebre oncologo di Napoli, il professor Cesare Gridelli, ha condiviso le sue opinioni sulla situazione attuale della squadra partenopea durante un’intervista a Radio Napoli Centrale. Gridelli, grande appassionato del Napoli, ha discusso della partita imminente contro la Salernitana, esprimendo la speranza che il Napoli metta in campo la sua superiorità e vinca il derby senza problemi. Ha anche espresso preoccupazione riguardo all’allenatore Garcia, chiedendosi chi potrebbe sostituirlo in caso di necessità.

“Il Napoli deve mettere in campo la grande differenza di organico che c’è con la Salernitana. Immagino e spero che il Napoli faccia una buona partita vincendo il derby senza mettere in discussione il risultato, altrimenti sarebbe drammatico. Spero davvero che l’ambiente possa ricompattarsi”.

Gridelli ha poi aggiunto: “Se credo in Garcia? Ciò che mi domando è chi potrebbe arrivare al posto di Garcia. Ho sentito nomi improponibili, per l’amor di Dio. Modulo? Penso che giocherà con Simeone e Raspadori uno accanto all’altro ed applicherà un 4-4-2″.

L’appassionato tifoso ha auspicato una vittoria netta del Napoli nel derby e ha sperato che l’intero ambiente del club si ricompattasse per affrontare al meglio le sfide future. Gridelli ha concluso l’intervista con la speranza che Simeone affronti la situazione con determinazione, mantenendo l’impegno nonostante le difficoltà incontrate dalla squadra: “Simeone è dispiaciuto dall’infortunio di Osimhen, ma il fatto che non è stato la prima scelta spero non l’abbia demoralizzato”.