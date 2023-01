Graziani: “Osimhen ha un difetto, me ne sono accorto a Dimaro”

Ciccio Graziani, ex campione del mondo, ha commentato il momento del Napoli soffermandosi anche su Osimhen e Raspadori.

Il Napoli sta attualmente vivendo una stagione esaltante, con una squadra che si presenta sulla scena calcistica italiana con un gioco divertente e un’identità ben definita. L’ex campione del mondo Ciccio Graziani ha espresso la sua opinione sulla squadra e su alcuni dei suoi singoli ai microfoni della trasmissione Il Bello del Calcio.

Graziani ha espresso la sua fiducia nella squadra, affermando che non ci sono risultati scontati in Serie A e che non crede che il Napoli sottovaluterà l’avversario, nonostante il cambio allenatore. Ha inoltre espresso la sua opinione sul fatto che la corsa per lo Scudetto degli azzurri sembra inarrestabile in questo momento.

“Se oggi pensi al Napoli, pensi alla gioia e al divertimento. Quando si vede giocare il Napoli sia gode, è una squadra che gioca benissimo e ha una grande identità. Salernitana-Napoli? In Serie A non ci sono risultati scontati, ma non credo che gli azzurri sottovaluteranno l’avversario nonostante il cambio allenatore. Mi chiedo chi potrà fermare la corsa Scudetto degli azzurri, in questo momento avanti sia per classifica e gioco. Ho l’impressione che a giugno vedremo sfilare in città un pullman azzurro”.

In particolare, Graziani ha espresso la sua opinione su Osimhen, attaccante del Napoli, sottolineando che ha un difetto: la coordinazione in area. Secondo Graziani, se Osimhen riuscirà a migliorare in questo aspetto, potrà partire ogni anno dai 20 gol in su, poiché ha grandi capacità di smarcamento e corre come una gazzella.

“L’ho visto a Dimaro e ha un difetto: penso possa migliorare nella coordinazione in area, ancora oggi spreca palle giocabilissime perché arriva in modo scoordinato. Se migliora in questo può partire ogni anno dai 20 gol in su perché ha grandi capacità di smarcamento. Lui corre come una gazzella ed è molto bravo, ce ne sono pochi di attaccanti così in Europa”.

Graziani ha anche parlato del giovane attaccante Raspadori, affermando che se si gioca con Osimhen non si può utilizzarlo come prima punta, ma potrebbe fare l’esterno o la seconda punta, anche se potrebbe fare fatica a livello fisico in queste posizioni.

“Raspadori? Se giochi con Osimhen non puoi usare lui. Potrebbe fare l’esterno ma farebbe anche fatica a livello fisico nella posizione di Kvara. Potrebbe fare la seconda punta”.

In generale, Graziani ha espresso un’opinione positiva sulla squadra e sui singoli del Napoli, sottolineando che il divertimento e la gioia sono elementi fondamentali nella loro performance calcistica.