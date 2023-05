Grava: “Gol Gaetano? Abituati alle sue grandi giocate! Lo vedevamo alla Hamsik”

Gianluca Grava, ex difensore del Napoli e attuale responsabile del settore giovanile, ha condiviso alcuni pensieri su Gianluca Gaetano.

Durante la trasmissione di Radio Goal su Kiss Kiss, l’ex difensore del Napoli Gianluca Grava ha sottolineato l’importanza del legame di Gaetano con la squadra: “Gianluca Gaetano è un tifoso del Napoli. Non c’è cosa più bella per uno come lui che vincere lo scudetto nella propria città e sentire il boato dello stadio Diego Armando Maradona. Aveva questo sogno da bambino e per fortuna lo ha realizzato. Ha messo la ciliegina con il gol fatto all’Inter”.

Parlando delle abilità calcistiche di Gaetano, Grava ha rivelato: “Non è una sorpresa per me. Fin da giovane, eravamo abituati a vedere le sue giocate, segnando gol come quello realizzato contro l’Inter. Gaetano ha dimostrato la sua versatilità, giocando anche come mezzala alla Marek Hamsik. La sua scelta di rimanere a Napoli si è rivelata vincente e i risultati gli hanno dato ragione. L’esplosione di Gaetano può fungere da stimolo per tanti giovani del settore giovanile”.

Grazie alla sua esperienza e al suo ruolo attuale nel settore giovanile del Napoli, Grava conosce bene il talento e il potenziale di Gaetano. Ora, il giovane tifoso diventa un punto di riferimento per i giovani calciatori che aspirano a raggiungere il successo nel calcio partenopeo.