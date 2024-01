Gollini in lacrime: il portiere del Napoli chiede scusa ai tifosi -VIDEO

Dopo la dura sconfitta contro il Torino, Gollini e i calciatori vanno sotto il settore ospiti e si scusano con i tifosi del Napoli.

Allo Stadio Olimpico Grande Torino, il Napoli ha subito una sconfitta schiacciante per 3-0 dal Torino, lasciando i tifosi e il portiere Pierluigi Gollini profondamente scossi. Il match, seguito da un Antonio Conte in tribuna, ha visto i partenopei soccombere sotto i colpi di Sanabria, Vlasic e Buongiorno, con il Torino che ora tallona il Napoli in classifica.

La partita si è rivelata un vero incubo per la squadra di Walter Mazzarri, che ha visto l’espulsione dell’esterno Mazzocchi a pochi minuti dal suo ingresso in campo. La disfatta azzurra è stata confermata da un Napoli che non è riuscito a reagire, lasciando il campo tra i fischi del settore ospiti.

Dopo il triplice fischio, Gollini, con gli occhi lucidi e il viso segnato dalla delusione, insieme ai compagni di squadra ha fatto un gesto spontaneo di pura umanità: si è avvicinato ai sostenitori azzurri e con le mani unite ha chiesto scusa per la prestazione della squadra. Un momento di sportività che rispecchia la tensione nel club partenopeo e il forte legame tra giocatori e fan.

La situazione attuale pone vari interrogativi sul futuro del Napoli, con la necessità di un riscatto immediato per mantenere vive le speranze di una stagione di vertice.

