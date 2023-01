“Gollini è un nuovo giocatore del Napoli: prenotate le visite mediche”

Pierluigi Gollini è un nuovo giocatore del Napoli, le visite mediche ci saranno a Villa Stuart martedì 24 gennaio.

Gollini attualmente è alla Fiorentina, ma è di proprietà dell’Atalanta che lo trasferirà in prestito alla squadra azzurra. La notizia viene data da Ciro Venerato, esperto di calciomercato della Rai durante il programma ‘A tutto calcio’ in onda su Rai 2.

Il portiere in settimana non si è allenato con la Fiorentina, questo ha fatto capire che oramai il trasferimento in azzurro era vicinissimo. Il percorso inverso lo farà Sirigu che va alla Fiorentina e cercherà di insidiare Terracciano, giocandosi un posto da titolare. Sirigu è comunque regolarmente nella lista dei convocati per Salernitana-Napoli.

Gollini, pronte le visite mediche col Napoli

In casa azzurra, invece, il discorso è chiaro Alex Meret è il primo portiere e Pierluigi Gollini sarà il suo vice. Meret sta disputando un’ottima stagione, quindi le gerarchie non saranno toccate, ma Gollini ha voluto comunque tentare l’esperienza in azzurro.

Gollini svolgerà le visite mediche martedì prossimo a Villa Stuart. Una formalità di rito, visto che il giocate è in perfette condizioni fisiche, solo dopo firmerà il nuovo contratto con la SSCN. Gollini si trasferirà al Napoli in prestito con diritto di riscatto, almeno questa sembra essere la soluzione più probabile al momento.