Gol Simeone: un errore così non s’era mai visto da quando l’uomo inventò l’arbitro! Inutile dare voti

Il Corriere dello Sport stronca senza appello l’arbitro di Napoli-Frosinone, per il gol annullato ingiustamente a Simeone.

Il Corriere dello Sport, nella sua tradizionale moviola delle partite, stronca senza mezzi termini la direzione di gara di Napoli-Frosinone, con un errore clamoroso commesso sul gol annullato a Simeone. Tutta la catena arbitrale sotto accusa.

Secondo il giudizio durissimo del Corriere dello Sport, nella sfida tra Napoli e Frosinone si è consumato un errore arbitrale senza precedenti nell’annullare il gol di Simeone. Tutta la catena di responsabilità viene considerata colpevole, dall’arbitro Abisso agli addetti al Var Di Martino e Paganessi, rei di non aver individuato la regolarità della rete. Per il CorSport non c’è stato nulla di irregolare nell’azione e serviva maggiore lucidità nella valutazione. Un disastro arbitrale che conferma le tante eccezioni diventate normalità.

Ecco cosa scrive il quotidiano sportivo: “Un errore di quelli gravi, il gol annullato a Simeone, da parte di tutto il team arbitrale. Perché nella catena delle responsabilità non si può risparmiare nessuno.

Lindstrom controlla con la parte alta del braccio destro: sicuri sia davvero falloso e punibile? Parliamo della parte alta del bicipite, lui si abbassa con tutta la spalla. E ancora, il quarto Marinelli cosa stava facendo? È successo davanti a lui…

Zanoli si allunga il pallone, Okoli appoggia verso Cerofolini, Simeone segna: al VAR Di Martino e Paganessi mandano Abisso al video per il fallo di mano in APP. Ma la fase d’attacco, con il passaggio di Okoli, è finita, inizia una nuova azione. E Abisso al VAR non ha la lucidità per valutarlo. Male”