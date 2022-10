Gol e assist: Kvaratskhelia straccia tutti, anche Leao: I numeri

Kvaratskhelia straccia tutti per gol e assist. Il georgiano del Napoli meglio di Leao e Cristiano Ronaldo.

L’impatto di Kvaratskhelia con la serie A e la Champions League è stato devastante, a certificarlo sono i numeri. La stella georgiana, dal momento del suo esordio ha già raggiunto quota 8 gol più 8 assist tra Serie A e Champions League in 1128′ giocati.

Il dato è ancora più impressionante se si considera che ha impiegato solo 75 giorni. Kvaratskhelia ha già fatto meglio di tanti big del nostro calcio. Sky sport pubblica il confronto che non lascia dubbi.

KVARA, GOL E ASSIST: STRACCIA TUTTI!

È il grande protagonista del Napoli che incanta in Italia e in Europa: un impatto devastante per Khvicha Kvaratskhelia, che in pochissimo tempo ha conquistato tutti

Intuizione di mercato del ds Giuntoli, all’esordio in Serie A e in Champions League il georgiano ha già raggiunto quota 8 gol e 8 assist tra le due competizioni facendo meglio di tanti big del nostro campionato

KHVICHA KVARATSKHELIA

8 gol e 8 assist dall’esordio in 1128′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 75 giorni

GONZALO HIGUAIN

8 gol e 8 assist dall’esordio in 1723′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 140 giorni

CRISTIANO RONALDO

8 gol e 8 assist dall’esordio in 2474′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 168 giorni

EDIN DZEKO

8 gol e 8 assist dall’esordio in 2792′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 372 giorni

ZLATAN IBRAHIMOVIC

8 gol e 8 assist dall’esordio in 3585′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 259 giorni

RAFAEL LEAO

8 gol e 8 assist dall’esordio in 3843′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 626 giorni

ROMELU LUKAKU

8 gol e 8 assist dall’esordio in 4900′ giocati

Tempo impiegato per raggiungere l’obiettivo: 454 giorni