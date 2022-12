Da Torino: “Giuntoli-Juventus? Ai tifosi del Napoli dovrebbero girare gli zebedei”

Per Andrea Bosco le voci su Giuntoli e Juventus dovrebbero far girare gli zebedei ai tifosi del Napoli

Andrea Bosco, giornalista e tifoso della Juventus, si è soffermato sulle voci riguardanti i prossimi dirigenti della Juventus nel suo editoriale su TuttoJuve: “Ma chi comanda oggi alla Juventus? Chi prende le decisioni? Si vocifera di continui contatti tra Elkann e Marotta in vista di un ritorno del “dottor“ Beppe. Cose, queste (ma i boatos su Giuntoli non si spengono e francamente fossi un tifoso del Napoli la cosa mi farebbe girare non poco gli zebedei) che ridurrebbero a fake la “notizia“ di un Andrea Agnelli intenzionato a comprarsi le azioni Juve del cugino e quella di un John Elkann intenzionato a sbarazzarsi della società”.

Le voci di Giuntoli alla Juventus sono insistenti così come anche il ritorno di Marotta a Torino

Bosco ha poi proseguito: “Mentre si attendono i primi vagiti del processo (che dovrebbe iniziare a marzo) dopo il rinvio a giudizio dei dirigenti bianconeri, e mentre centinaia di azzeccagarbugli dicono la “loro“ su quanto starebbe arrischiando la Juve (da Roma in giù le ipotesi sono invariabilmente legate a punti di penalizzazione, retrocessione, revoca degli scudetti e per alcuni anche radiazione) il fanta-mercato continua”.

“Vi risparmio i nomi. Alcuni sono privi di fondamento. Ma una considerazione la faccio: ma le altre procure? Niente di nuovo dalle loro parti? E i media, così solerti, cosi implacabili quando sentono “l’odore del sangue“ non hanno curiosità? Si sono abituati a lavorare solo addentando i “bocconi“ che gli gettano le procure?”. Ha concluso Andrea Bosco.