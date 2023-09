Giunti: “Le milanesi si contenderanno lo Scudetto? Non escludete il Napoli”

L’ex calciatore del Milan, Federico Giunti, ha detto la sua sul derby Inter-Milan vinto dai nerazzurri e sulla corsa Scudetto.

Federico Giunti, ex calciatore del Milan e protagonista del derby storico vinto 6-0 dai rossoneri l’11 maggio 2001, si è soffermato sul derby della Madonnina, il 238° incontro tra le due squadre vinto dall’Inter di Simone Inzaghi per 5-1. In un’intervista esclusiva, Giunti ci parla delle sfide che potremmo vedere nella lotta per il titolo di Serie A e non esclude sorprese.

Giunti ha dichiarato: “La classifica attuale è già indicativa sul fatto che saranno le due milanesi a contendersi il titolo? Non ho la sfera magica, ma non mi sento di escludere il Napoli, anche se ha perso Kim. Non possiamo dimenticare le squadre romane né la Juventus. E attenzione all’Atalanta, che avrà impegni meno probanti nel corso della stagione.”

Le sue parole suggeriscono che la corsa allo Scudetto potrebbe essere più competitiva e imprevedibile di quanto si pensasse inizialmente. Nonostante la partenza di alcuni giocatori chiave dal Napoli, Giunti ritiene che la squadra partenopea abbia ancora una parola da dire nella lotta per il titolo.