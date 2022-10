Giroud: “Lotta scudetto? il Napoli è la squadra che più mi ha impressionato”

Giroud individua nel Napoli di Spalletti l’avversario più insidioso per la vittoria del campionato di Serie A.

Olivier Giroud attaccante del Milan ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di RMC Sport:

“Abbiamo iniziato bene questa stagione. Siamo soddisfatti di questo post-scudetto. Questo è l’anno della conferma, l’anno più difficile in generale. Devi riaccendere la spia blu. Siamo ancora più attesi, visto che abbiamo lo scudetto sulla maglia. Ci aspettiamo partite sempre più difficili, soprattutto perché giochiamo ogni tre giorni. Dobbiamo essere pronti, abbiamo la rosa per esibirsi quest’anno ma non siamo risparmiati dagli infortuni come molte altre squadre. Ma siamo pronti per raccogliere questa sfida”.

Olivier Giroud parla della lotta scudetto: “Vogliamo difendere il nostro titolo. Sappiamo che quest’anno è ancora più difficile perché squadre come Juve, Napoli o Inter si sono rafforzate molto, per non parlare di Roma, Atalanta o Lazio. Sono tante le squadre che possono ambire a questo Scudetto, ma siamo partiti bene rispetto alle dirette avversarie. Il Napoli mi sembra in ottima forma, è davvero la squadra che mi ha impressionato di più a inizio stagione. Dovremo tenere il passo e stare bene in testa alla classifica fino al Mondiale. Faremo il punto a metà novembre e spero che saremo insieme a loro per tenerli alti”.