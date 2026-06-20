Giovanni Sgambati riconfermato segretario generale della Uil Campania per un nuovo ciclo di lavoro.

Riconferma alla guida della Uil di Napoli e Campania: Giovanni Sgambati prosegue la sua missione sindacale

Giovanni Sgambati è stato rieletto all’unanimità come segretario della Uil di Napoli e Campania, a seguito di un congresso molto partecipato. L’assise ha visto anche la presenza di Pierpaolo Bombardieri, leader nazionale del sindacato, che ha concluso i lavori con un discorso incentrato sulla rilevanza della solidarietà e della cooperazione tra i sindacati. Questa riconferma non solo garantisce continuità, ma rilancia anche le sfide sindacali su temi fondamentali che riguardano il nostro territorio.

Una nuova squadra per affrontare le sfide del futuro

Oltre alla riconferma di Sgambati, il congresso ha delineato la nuova segreteria regionale, composta da figure già consolidate come Camilla Iovino, Salvatore Cosentino e Massimo Sabatino, insieme a nuovi ingressi significativi: Pierluigi Estero, Stella Troiano e Emilio Saggese. Virginia Verrone rimarrà nel ruolo di tesoriera, assicurando così una stabilità economica nella gestione del sindacato. Questa nuova squadra è stata scelta con l’obiettivo di affrontare le varie problematiche sociali ed economiche che caratterizzano la Campania.

«Il nostro impegno è quello di portare avanti chi rischia di rimanere indietro. Questo significa difendere le realtà produttive e le eccellenze del nostro territorio, senza dimenticare il lavoro precario, le donne e i giovani», ha dichiarato Sgambati dopo il voto. Il segretario ha delineato una road map chiara per i prossimi anni, sottolineando l’importanza del dialogo costante con le istituzioni regionali e locali. Un approccio basato sulla cooperazione sarà cruciale per rispondere alle emergenze e per valorizzare il mercato del lavoro.

Emergenza caldo: il primo passo verso la sicurezza sul lavoro

Il congresso ha già portato a un’importante vittoria riguardo all’emergenza caldo. Sgambati ha espresso soddisfazione per la firma dell’ordinanza da parte del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, che stabilisce misure di sicurezza per i lavoratori in condizioni di temperature estreme. «L’ordinanza è il risultato delle nostre sollecitazioni. Essa impone ai datori di lavoro e alle imprese di fermarsi di fronte a temperature eccessive, uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro», ha dichiarato Sgambati. Il sindacato ora ha il compito di vigilare affinché l’ordinanza venga rispettata in tutti i cantieri e siti produttivi, garantendo così la protezione dei lavoratori e creando un ambiente più sicuro per tutti.

In questo momento, la Uil di Napoli e Campania si trova di fronte a una serie di sfide significative. La lotta contro il lavoro precario e la necessità di valorizzare le competenze delle nuove generazioni sono priorità che dovranno essere affrontate. La formazione, la lotta alla disoccupazione giovanile e la promozione del welfare saranno al centro dell’azione sindacale nei prossimi mesi. Sgambati ha sottolineato la necessità di un confronto continuo e proficuo con tutte le parti coinvolte per risolvere queste problematiche e costruire un futuro migliore per i lavoratori campani.

La rielezione di Sgambati è stata ben accolta anche dalle altre sigle sindacali, in particolare dalla Cisl Campania, che ha inviato una nota ufficiale di congratulazioni. L’organizzazione ha letta la riconferma come un segnale di stabilità in un periodo complesso per il Mezzogiorno, dove è fondamentale difendere i diritti, il welfare e promuovere uno sviluppo sostenibile. In questo contesto, la Cisl ha auspicato un rafforzamento dell’azione unitaria tra i sindacati, sottolineando la possibilità di costruire accordi comuni anche su temi delicati. Le sinergie tra le diverse sigle sindacali possono rappresentare un valore aggiunto per la coesione sociale, per migliorare la qualità delle relazioni industriali e rafforzare i diritti dei lavoratori.

In definitiva, il futuro della Uil di Napoli e Campania sembra promettente, grazie alla leadership di Giovanni Sgambati e alla nuova squadra eletta. Le aspettative sono alte e il lavoro da fare è tanto, ma l’impegno collettivo potrebbe essere la chiave per superare le sfide che ci attendono.

Fonti ufficiali: Uil Nazionale, Cisl Campania

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