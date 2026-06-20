20 Giugno 2026

Blitz a Napoli: oltre 100 ombrelloni e lettini sequestrati alla Rotonda Diaz.

Anna Gaia Cavallo 20 Giugno 2026
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Blitz anti-abusivismo alla Rotonda Diaz: sequestrati lettini e ombrelloni

Un’operazione di controllo nei pressi della Rotonda Diaz a Napoli ha portato al sequestro di circa 100 lettini e ombrelloni, utilizzati in modo abusivo per l’occupazione del suolo pubblico. Il blitz è scattato in seguito a numerose segnalazioni da parte dei cittadini riguardanti la presenza di attività economiche non autorizzate in spiaggia.

Il ruolo della Polizia Locale e dei Carabinieri

L’intervento è stato coordinato dalla Polizia Locale e ha visto la collaborazione dei Carabinieri della compagnia di Chiaia. Inizialmente, il personale ha effettuato servizi di osservazione per mappare i punti utilizzati per il deposito delle attrezzature da spiaggia. Questa fase preliminare ha permesso agli agenti di raccogliere informazioni sui responsabili e sulle modalità operative impiegate per l’occupazione abusiva dei suoli pubblici.

Dopo aver accertato la provenienza delle attrezzature e le tecniche adottate per l’attività illecita, le forze dell’ordine hanno attuato il sequestro penale di oltre cento lettini e ombrelloni, riconducibili a diverse persone che risiedono nelle traversine di via Riviera di Chiaia. Durante i controlli, sono state riscontrate anche violazioni amministrative che riguardano l’occupazione abusiva di suolo pubblico e la mancanza delle necessarie autorizzazioni per lo svolgimento delle attività. Gli individuati sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per i reati accertati.

Questo blitz rientra in un contesto più ampio di azioni tese a garantire la legalità e la regolarità nell’uso degli spazi pubblici a Napoli. L’assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, ha espresso il proprio apprezzamento per l’operato della Polizia Locale e dei Carabinieri, sottolineando l’importanza di tali operazioni per la tutela del cittadino e il recupero della legalità nelle aree pubbliche. La Rotonda Diaz, famosa per la sua bellezza e per la grande affluenza durante i mesi estivi, deve essere preservata come un luogo di fruizione libera e legale per tutti.

Il fenomeno dell’abusivismo in spiagge e aree pubbliche non è un problema isolato, ma un tema ricorrente che merita un’attenta considerazione. Le autorità locali sono costantemente impegnate a monitorare queste situazioni al fine di evitare che alcuni soggetti approfittino dell’assenza di controlli per esercitare attività non autorizzate. È fondamentale, per garantire un ambiente equo e rispettoso delle normative vigenti, che ci sia una maggiore vigilanza e una serie di controlli puntuali in questi contesti.

Le operazioni avviate dalle forze dell’ordine non si limitano solo alla Rotonda Diaz, ma si estendono a molte altre località della città, corroborando un impegno generale per combattere l’abusivismo e per assicurare che le libertà di tutti i cittadini vengano rispettate. Solo attraverso una pianificazione strategica e una cooperazione continua tra le autorità competenti sarà possibile fare progressi significativi su questa tematica.

La gestione delle spiagge e degli spazi pubblici deve inoltre includere la partecipazione dei cittadini. Avere un sistema di segnalazione efficace in cui i residenti e i turisti possono facilmente informare le autorità su attività sospette è cruciale. L’educazione e la sensibilizzazione sulle normative relative all’occupazione del suolo pubblico possono ulteriormente contribuire a ridurre fenomeni di abusivismo.

In conclusione, il blitz alla Rotonda Diaz rappresenta un passo importante nella lotta contro l’abusivismo, ma è fondamentale che l’attenzione rimanga alta. La collaborazione tra cittadini, polizia e autorità locali sarà determinante per preservare il patrimonio pubblico della nostra città. L’auspicio è che simili operazioni possano diventare una prassi consolidata, contribuendo a restituire a Napoli e ai suoi cittadini spazi di qualità e sicuri.

Fonti: Comune di Napoli, Polizia Locale di Napoli.

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