Crisi Napoli, Giordano: “Garcia resta. Gira il nome di Tudor in ambienti vicini al patron”

Rudi Garcia resta al Napoli: il verdetto dopo il vertice, ma il malcontento cresce. Gira anche il clamoroso nome di Tudor.

CALCIO NAPOLI. Il Napoli, dopo un vertice andato in scena nella mattinata odierna all’Hotel Parker’s di Corso Vittorio Emanuele, ha deciso di confermare Rudi Garcia sulla sua panchina. Tuttavia, questa decisione è accompagnata da una profonda delusione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, il quale è estremamente insoddisfatto dei risultati finora ottenuti dalla squadra azzurra.

La riunione, alla quale hanno partecipato De Laurentiis, il direttore sportivo Meluso, i dirigenti Micheli e Sinicopri insieme al tecnico Garcia, ha manifestato un chiaro malcontento per le prestazioni del Napoli, specialmente contro la Fiorentina. Sebbene al momento non ci sia alcuna intenzione di esonerare Garcia, la situazione è stata descritta come “profondamente negativa”.

Garcia rimane in sella per le prossime sfide contro Verona, Union e Milan, ma nel frattempo si è diffuso il nome di Tudor come possibile sostituto in caso di ulteriori delusioni. La pressione è alta sulle spalle del tecnico francese, il quale deve dimostrare il proprio valore e riconquistare la fiducia del presidente e dei tifosi azzurri nelle prossime tre partite. Il tempo stringe, e un cambiamento di rotta è essenziale per il Napoli.