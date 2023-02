Gigi D’Alessio: “Napoli, lo scudetto puoi perderlo solo tu. Faccio una promessa ai tifosi”

Gigi D’Alessio vede già lo scudetto al Napoli, il cantautore partenopeo parla della lotta al titolo in Serie A.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Gigi D’Alessio abbandona la scaramanzia e dice: “Diciamolo serenamente: questo scudetto possiamo perderlo soltanto noi e lo capisci anche parlando con i tifosi avversari, che sono ormai sfiduciati. Questo Napoli è davvero forte, bello, organizzato. E ha fame di vittoria. Siamo lì in testa non per demerito degli altri ma per merito nostro“.

Poi aggiunge: “In cosa il Napoli fa la differenza? È una squadra senza prime donne, senza un unico giocatore simbolo. Il Napoli è formato da un gruppo straordinario di cui Luciano Spalletti è il leader assoluto. Spalletti è stato bravissimo a plasmare due squadre: non ci sono titolari o riserve, c’è un gruppo in cui tutti sanno cosa fare e come aiutare la squadra a centrare l’obiettivo. E poi si è ritrovata la magia tra squadra e città ed è tutto meraviglioso. Noi “più grandi” ci siamo goduti i tempi di Maradona, ma il trentenne di oggi non l’ha visto e ora si sta rifacendo occhi e cuore grazie a questo Napoli da favola“.

Gigi D’Alessio sullo scudetto del Napoli aggiunge: “Sono andati via giocatori importanti, ma i nuovi si sono dimostrati da subito all’altezza. De Laurentiis è stato come sempre impeccabile, gravissimi anche Giuntoli e il suo staff. E poi i giocatori, tutti rinati grazie a Spalletti. Quando il Napoli vince, vince un popolo intero. E attenzione che anche in Europa possiamo divertirci… Promessa tricolore? Il tour estivo col pianoforte azzurro…“.