Ghoulam: “Il Napoli Merita Rispetto, Garcia Ha Bisogno di Tempo”

Faouzi Ghoulam ex terzino del Napoli, ha parlato del momento del club azzurro e della sua esperienza in Turchia con la maglia dell’Hatayspor.

CALCIO NAPOLI. Faouzi Ghoulam, ex terzino del Napoli e attuale giocatore dell‘Hatayspor in Turchia, ha concesso una lunga intervista a La Repubblica, toccando diversi temi, dal suo attuale stato d’animo alla situazione del Napoli.

Ghoulam e la Sua Nuova Avventura in Turchia

Ghoulam ha recentemente debuttato con l’Hatayspor, ottenendo una vittoria in rimonta contro il Trabzonspor. “È stata una gioia incredibile,” ha detto Ghoulam, aggiungendo che la sua esperienza in Turchia è stata “di crescita sportiva, umana e culturale.”

Il Legame con il Napoli

Nonostante la distanza, Ghoulam è rimasto molto legato al Napoli. “Napoli non mi manca perché è con me ogni giorno,” ha dichiarato. L’ex terzino ha anche rivelato di mantenere un rapporto stretto con alcuni ex compagni di squadra, come Dries Mertens e Nikola Maksimovic.

Il Momento del Napoli

Parlando della situazione attuale del Napoli, Ghoulam ha detto: “In una stagione possono esserci momenti difficili. Nel gruppo ci sono giocatori di personalità e, da loro, verrà la spinta decisiva.” Ha anche difeso l’allenatore Rudi Garcia, sottolineando che è troppo presto per giudicarlo. “Calma. Siamo a settembre,” ha detto Ghoulam.

Progetti Futuri e Impegno Sociale

Ghoulam ha anche parlato del suo impegno nel sociale e ha annunciato un nuovo progetto chiamato Manamauri, una bevanda energetica i cui proventi saranno utilizzati per aiutare i giovani nei paesi in via di sviluppo. “È una bella sfida intrapresa con giovani e validi imprenditori: Axel e Lucas Tabellini e Manuela Murselaj. E con noi c’è ovviamente anche un altro amico azzurro: Kalidou Koulibaly,” ha concluso Ghoulam.

In un momento delicato per il Napoli, le parole di Ghoulam servono come un promemoria che la squadra ha le risorse per superare le difficoltà e che il legame tra i giocatori e il club è più forte che mai.