Gerard Piqué: “minacce di morte dopo la burrascosa separazione da Shakira”

Gerard Piqué ha confessato di aver ricevuto minacce di morte da alcuni fan della pop star Shakira, dopo la loro separazione.

È stata una confessione sconvolgente quella di Gerard Piqué, campione del mondo già fondatore della neonata King’s League, intervenuto in diretta ospite di Gerard Moreno, noto streamer. Durante la chiacchierata, l’ex capitano del Barcellona ha rivelato ulteriori particolari sulla burrascosa vicenda che riguarda la sua vita privata, tra cui le minacce di morte ricevute sui social dai fan della sua ex-compagna, la pop star Shakira. Nonostante tutto, Piqué ha dichiarato di non essere turbato dalle minacce e di non voler dare loro troppa importanza, considerando gli autori come degli sconosciuti senza una vera vita.

“Incredibile cosa mi sia arrivato addosso sui social dai suoi fans. Cose assurde, anche minacce di morte. Ma non m’importa nulla, davvero. Sono degli sconosciuti che non hanno una vita. Non li incontrerai mai nella tua vita, sono delle specie di robot, non possono condizionare nessuno“

Purtroppo, il mondo del calcio è ormai abituato alle separazioni di coppie celebri, che vengono sbattute sui giornali, sui social, sui canali Twitch e sulle piattaforme musicali mondiali. Basti pensare ai casi di Maxi Lopez e Wanda Nara, con il nuovo compagno Mauro Icardi a fare da terzo incomodo, o alla recente rottura tra Francesco Totti ed Ilary Blasi, che ha visto i particolari della loro relazione svelati dai quotidiani.

Ma quella tra Piqué e Shakira ha destato particolare scalpore in tutto il mondo. La coppia si è separata a seguito del tradimento di Piqué con l’allora sconosciuta Chiara Chia Martì, e tra i due è scoppiata una vera e propria guerra mediatica, culminata nella canzone virale della colombiana insieme al rapper argentino Bizarrap. In essa, Shakira ha espresso in modo esplicito il suo disappunto per il comportamento dell’ex compagno, accusandolo di aver scambiato una Ferrari con una Twingo (rappresentata dalla nuova compagna) e di aver rinunciato ad un Rolex per un Casio.

Insomma, le rotocalco mondiali non hanno fatto altro che alimentare le polemiche su questa vicenda, rendendo difficile per Piqué e Shakira gestire il loro dolore e la loro rabbia in privato. E, purtroppo, anche i fan si sono fatti sentire, con alcuni di essi arrivando addirittura a minacciare la vita dell’ex difensore spagnolo.