Genk-Napoli sarà visibile in streaming e in diretta tv su Sky sport. Ecco tutte le modalità per guardare la gara di Champions League

Genk-Napoli si sfideranno per la seconda Gionata di Champios League. Ancelotti lascia Insigne e Ghoulam in tribuna e lancia la coppia inedita Milik-Lozano. Koulibaly, grande ex della gara farà coppia con Manolas. Novità anche a centrocampo, dove Elmas sarà titolare con Fabian e Callejon.

Genk-Napoli, streaming e diretta tv

Genk-Napoli sarà trasmessa a partire dalle 18.55 su Sky Sport Uno HD ai canali 201 del satellite e 472 del digitale terrestre. Per gli abbonati di Sky la partita Genk-Napoli sarà visibile anche in streaming tramite Sky Go disponibile sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile dai principali market store e riservata ai titolari di abbonamento. Inoltre il match della Luminus Arena sarà trasmesso anche su Now Tv, piattaforma streaming di Sky che consente di vedere le gare di Champions League attraverso l’acquisizione di un ticket anche giornaliero. Questa opzione è disponibile anche per i non abbonati a Sky, che possono registrarsi al servizio.

Le formazioni ufficiali

GENK (4-3-3): Coucke; Maele, Lucumì, Cuesta, Uronen; Berge, Hagi, Hrsovvsky; Bongonda, Samatta, Ito. A disposizione: Vandevoordt, De Norre, Wouters, Dewaest, Heynen, Paintsil, Onuachu. Allenatore: Mazzù

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui, Callejon, Allan, Elmas, Fabian, Lozano, Milik. A disposizione: Ospina, Luperto, Malcuit, Zielinski, Younes, Mertens, Llorente. Allenatore: Ancelotti

ARBITRO: Kovacs (Romania)