"Come si dice gelato in...", Kvaratskhelia e Co. promuovono lo 'Steccolecco' - VIDEO

Il Napoli ha scelto un modo originale e divertente per promuovere il suo gelato ufficiale, lo “Stecco Napoli”. Attraverso un video pubblicato sul proprio profilo Twitter, la squadra ha coinvolto alcuni dei suoi giocatori, rendendo l’esperienza internazionale e multiculturale.

Nel video, possiamo vedere Juan Jesus, Ostigard, Simeone, Kvaratskhelia e Raspadori, giocatori di nazionalità diverse, riuniti per promuovere il delizioso “Stecco Napoli”. Ognuno dei giocatori, con sorrisi contagiosi, pronuncia la parola “gelato” nella propria lingua madre, rivelando così le diverse sfumature culturali legate al dolce cibo per eccellenza.

Juan Jesus, con origini brasiliane, pronuncia la parola “gelato” in portoghese, mentre Ostigard, originario della Norvegia, lo dice nella sua lingua madre. Simeone, proveniente dall’Argentina, esprime il concetto in spagnolo, mentre Kvaratskhelia, rappresentante della Georgia, lo fa in georgiano. Infine, Raspadori, giocatore italiano, pronuncia la parola nel modo a cui siamo abituati a dirlo e sentirlo, in italiano. Di seguito il video: