Gazzetta: Osimhen in panchina, il nigeriano ha un limite

Victor Osimhen siederà in panchina nella sfida tra Napoli e Real Sociedad, al suo posto ci sarà Petagna dal primo minuto.

Cambia l’attacco il Napoli di Gattuso con Osimhen in panchina e Petagna titolare. Lo scrive Gazzetta dello Sport: “Si tratta dell’esordio dall’inizio per l’ex attaccante della Spal che, finora, ha sempre capitalizzato al massimo le opportunità che gli sono state concesse. Petagna sarà il punto di riferimento offensivo, mentre Victor Osimhen dovrebbe partire dalla panchina. Perderà qualcosa sul piano della velocità, l’attacco napoletano, ma ne guadagnerà in fisicità e forza nel gioco aereo. Perché non sarà semplice misurarsi contro la determinazione e l’agonismo della Real Sociedad“.

Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo fino ad ora Osimhen è stato molto importante per il Napoli, ma ha messo in evidenza anche qualche limite: “Quest’inizio di stagione ha evidenziato le difficoltà che trova l’attaccante nigeriano quando si tratta di affrontare squadre arroccate in difesa. Senza profondità, il suo apporto è un tantino limitato“. Ora Osimhen andrà in panchina anche per rifiatare, pronto comunque a scendere in campo qualora la partita dovesse richiederlo. L’attaccante nigeriano dal secondo tempo di Parma non è praticamente mai uscito dal terreno di gioco e quindi può anche avere bisogno di un turno di riposo.